Mardin’in Savur ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Eroğlu’ndan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Gencin eve dönmemesi üzerine endişelenen ailesi durumu yetkililere bildirdi.
Soylu Mahallesi’nde yaşayan Eroğlu’nun bulunması için ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.
KIRSAL ALANDA ARANIYOR
Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp gencin bulunabileceği değerlendirilen kırsal alanlarda arama tarama çalışması başlattı.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin Ahmet Eroğlu’nu bulmak için bölgedeki çalışmaları sürüyor.