Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 2 kesici delici alet ele geçirildi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 3 bin 700 lira ve 90 avroya el konuldu.