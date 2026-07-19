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Kaynak: İHA

Mardin’in Nusaybin ilçesi Fırat Mahallesi Aslan Sokak 7. Etap’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, evin dış cephesinde yüksek bir noktada mahsur kalan kediyi fark eden çevre sakinleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlatan vatandaşlara, o sırada sokaktan geçen bir kişi de destek verdi.

KEDİ KURTARILDI!

Yapılan müdahale sonucunda kedi mahsur kaldığı yerden indirilerek kurtarıldı. Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran vatandaşın duyarlı davranışını alkışlarla karşıladı. Yaşanan anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.