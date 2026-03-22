Dizideki büyüleyici Mardin manzaralarını yerinde görmek isteyen binlerce kişi bayram tatilinde şehre akın etti.

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI

Kentte bulunan 60'ın üzerinde otel ve yaklaşık 22 bin yatak kapasitesi, bayram boyunca neredeyse tamamen doldu. Doluluk oranı yüzde 99 seviyelerine ulaşırken, tarihi sokaklar, Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi popüler noktalar yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen tatilciler, Mardin'in eşsiz atmosferinde tarih ve kültürle iç içe bir bayram geçirdi.

‘UZAK ŞEHİR’ DİZİSİ TURİZMİ KATLADI

Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir dizisi, Mardin'in tanıtımına büyük katkı sağladı. Dizinin Midyat ve çevresinde çekilen sahneleri, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Dizideki o ikonik manzaraları, taş evleri ve sokakları görmek isteyen ziyaretçiler, bayramda rotalarını doğrudan Mardin'e çevirdi. Bu etki, sadece bayram dönemiyle sınırlı kalmadı; turizmdeki artış yıl geneline yayıldı.

TURİZMCİLER: “TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE DİZİ ETKİSİ BÜYÜK KATKI SAĞLADI”

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ile Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, bayram tatili ve okulların ara tatiliyle birlikte ciddi talep patlaması yaşandığını vurguladı:“Otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 99’larda. ‘Uzak Şehir’ dizisi çekimleri ve ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin etkisiyle sadece Mardin değil, Diyarbakır, Batman, Urfa gibi çevre iller de bundan faydalanıyor. Mardin artık uzak doğu ülkelerinden de ciddi talep alıyor.”Gürgör, terörün olmadığı yerde turizmin geliştiğini belirterek, bölgenin hoşgörü mozaiği olduğunu ifade etti: “Mardin 4 dil konuşulan bir il: Arapça, Kürtçe, Türkçe ve Süryanice. Her kesimden insan yüzyıllardır bir arada yaşıyor. Gelen misafirler camileri, kiliseleri rahatça geziyor ve çok mutlu ayrılıyor.”

İLGİ HER YIL ARTIYOR, BU SEZON DA BEKLENTİLER YÜKSEK

Turizm ve seyahat acentesi yetkilisi İsmail Sincar, geçen yılın çok başarılı geçtiğini ve bu yıl için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi: “Mardin’e ilgi her geçen sene artıyor. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz.”

ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

“Gezilecek Çok Yer Var” İstanbul’dan arkadaş grubuyla gelen Murat Örük, “Mardin çok güzel, tarihi dokusu harika, yemekleri ve kahvesi muhteşem. Bayramda gezmeye geldik, gezilecek çok yer var ve devam ediyoruz” dedi.

Yine İstanbul’dan gelen Süleyman Akdoğan ise “Havalar çok güzel, İstanbul’a göre serin değil. Gelmek isteyen kesinlikle gelsin” ifadelerini kullandı.Esnaf Mehmet Şah Hazar da ziyaretçilerin yöresel ürünleri çok beğendiğini ve özellikle bunlara rağbet gösterdiğini belirtti.

Mardin, Uzak Şehir dizisinin rüzgarıyla birlikte turizmde yeni bir sayfa açtı. Tarihi ve kültürel zenginliğiyle her mevsim cazibesini koruyan kent, bayramda yaşadığı bu yoğunlukla önümüzdeki dönemde de ziyaretçi rekorları kırmaya aday görünüyor.