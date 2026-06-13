Mardin’in Artuklu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Mardin’in Artuklu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler
Çok Okunanlar