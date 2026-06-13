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Kaynak: İHA

Mardin’in Artuklu ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.