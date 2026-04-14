Mardin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Midyat ve Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Midyat ve Ömerli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, satışa hazır halde 5 bin 605 adet sentetik hap (Lyrica) ile 255 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmanın uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.