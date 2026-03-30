Mardin’de sezon başlamadan turist sayısında artış yaşanırken, mart sonu itibarıyla ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısındaki artış dikkati çekiyor. Esnaf ise turizm hareketliliğinin artmasını bekliyor.

İş seyahati dolayısıyla kente gelen Murat Dadaş, ANKA Haber Ajansı'na, "Evler çok eski, binalar hep taştan. Gayet iyi. Sokaklar tertemiz, çarşısı çok iyi. Bir insanın canı sıkılmaz burada. Biz iş için geldik ama daha sonra gezmek ve tatil için kesinlikle geleceğimiz bir yer. Çok iyi, aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz burada. Buram buram tarih kokuyor, baharat kokuyor. Dört dörtlük bir şehir. Gelmeden, görmeden anlayamazlar buranın güzelliğini" dedi.

Kentte esnaf olan Hüseyin Ballar ise hareketliliğin nisanda başlayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Mardin'de mart bittikten sonra inşallah hareketlilik başlayacak. Nisan, mayıs, haziran diye de devam edeceğiz. Savaşın etkisi biraz vardır. Ama burası temiz, Mardinimiz güzel bir memleket. Gelen misafirlerimize can veririz, onlar da bize can verirler. Esnafı zaten görüyorsunuz; hepsi hoşgörülü, güzel konuşuyorlar. Misafirlerimizi bekleriz, Mardin halkı misafirperverdir. Bizim yazımız da güzel, kışımız da güzel. Yazın ayrı bir havası var, kışın ayrı bir havası var. Mezopotamya bölgesi olduğumuz ve çok güzel bir memlekete sahip olduğumuz için insanlarımız da çok iyi, hoşgörülü ve saygılıdır. Burada öyle kötü niyetli insanlar bulamazsınız, çok nadirdir; daha doğrusu hiç bulamazsınız. Mardin halkı temiz insandır, misafirperverdir."

"Görüp gezilecek, anılar biriktirilecek güzel bir yer"

Tayin nedeniyle iki yıldır Mardin’de yaşayan Mersinli Derya Erol ise "kentin keşfedilmekle bitmeyen bir tılsımı olduğunu" söyleyerek, "Düzenimizi kurduk. Çok güzel, otantik bir şehir. Her hafta sonu buradayız. Şehir için çok küçük diyorlar ama biz iki yıldır geziyoruz, hâlâ gez gez bitmiyor bence. Her bir mekânda ayrı bir güzellik, ayrı bir tılsım var. Keşfetmekle biteceğini sanmıyorum. Görüp gezilecek, anılar biriktirilecek güzel bir yer. Farklı bir havası var, hem gecesi hem gündüzü ayrı güzel" diye konuştu.

Makbule Turgut adlı yurttaş Mardin'e yılda 2-3 kez geldiklerini anlatarak, "Çok güzel, seviyoruz burayı. Kahveleri çok güzel, bayılıyoruz" derken, Balıkesir'den gelen Cebrail Özel de kentin tarihi derinliğinden memnuniyet duyduklarını ve düzenli olarak ziyarete geldiklerini kaydetti.