Kaza, Söğütlü Mahallesi'nde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Erkan Şahin (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19) ise yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.