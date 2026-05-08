Kızıltepe ilçesindeki olay, gece saatlerinde kırsal Elbeyli Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki TIR, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR’da hasar oluştu.

Artuklu ilçesindeki yangın ise kırsal Alakuş Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi. TIR, seyir halindeyken alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesiyle TIR alev topuna döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, TIR kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle İpekyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Yangınların çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.