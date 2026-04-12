Mardin’de Paskalya coşkusu: Birlik ve kardeşlik bayramı

Devletimiz bu anlamda ne yapılması gerekiyorsa gerek yurt içinde gerek yurt dışında zaten bunu yapıyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik için önemli fırsatlardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci. 'Terörsüz Türkiye' süreci kardeşlik hukukunun bölgede daha da güçlenmesi için çok önemli bir fırsattır. Gelinen noktaya baktığımız zaman 'Terörsüz Türkiye' sürecine bölgemizin çok büyük destek verdiğini görüyoruz. İnşallah bu destek artarak devam edecektir. Artık bu topraklarda sevgi, saygı, kardeşlik konuşulacak. Kavga olmayacak bir daha. Bu topraklarda bizler, gelişen, büyüyen Türkiye'nin hep birlikte mimarları olacağız."