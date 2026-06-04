Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki TOKİ Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Deniz Kaplan, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Kaplan, ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.