Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kaza, önceki akşam Mazıdağı-Diyarbakır kara yolunun Yeşilköy mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yol kenarındaki korucu kulesine çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan 78 yaşındaki Yusuf Enez ile 42 yaşındaki Alaattin Enez, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Yusuf Enez, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirirken, yaralı Alaattin Enez ise ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.