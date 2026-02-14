Kaza, 8 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çarpışma ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.