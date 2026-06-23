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Kaynak: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan örtü yangını ekipleri alarma geçirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına helikopterler de destek veriyor.

Yangın, Kızıltepe ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede yayılan alevler çevrede endişeye neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

HELİKOPTER DESTEĞİ SAĞLANDI

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çalışma başlattı. Karadan yürütülen söndürme faaliyetlerine helikopterlerle havadan müdahale de eşlik ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak ve olası sıçramaların önüne geçmek için bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.