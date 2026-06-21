Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karşıyaka ve Sancakköy mahallelerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın: Kontrol altına alındı
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Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalındaki Karşıyaka ve Sancakköy mahallelerinde çıkan orman yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Mardin'in Yeşilli ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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