Kırsal Çavuşlu Mahallesi'nde ana sınıfına ağabeyinin kaydını yaptırmak isteyen ailesiyle Çavuşlu İlkokuluna giden 5 yaşındaki çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı.
Koridordan gelen sesi duyarak odasından çıkan okul müdürü Mehmet Oral, çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.
İlk yardım bilgisi bulunan Oral, çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Oral, çocuğun boğazından şekeri çıkararak nefes almasını sağladı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.