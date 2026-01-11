Artuklu ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Melek A., 3 Ocak’ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin kendi çabalarıyla sonuç alamaması üzerine 4 Ocak’ta polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İhbarın ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, teknik ve saha çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Melek A., Şanlıurfa’da bulunarak Mardin’e getirildi.

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilirken, kayıp gencin bulunmasında görev alan emniyet ekiplerinin özverili çalışmasına teşekkür edildi.