Edinilen bilgiye göre, Sulakdere Mahallesi'nde çobanlık yaptığı sırada bölgeden uzaklaşan Nefer Yılmaz'dan haber alınamadı. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kırsal alanda yürüttüğü arama çalışması sonucu 12 yaşındaki Yılmaz'a ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ailesine teslim edildi.

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