Mardin’de meydana gelen trafik kazası can aldı. Midyat-Nusaybin yolu üzerinde kamyon ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Mehmet Küçükaslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kamyon ile tır, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan polis uygulama noktası yakınlarında çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Mehmet Küçükaslan, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Küçükaslan, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.