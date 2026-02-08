Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan trajik olay, bir ailenin hayatını altüst etti.

Olay, kırsal Körsu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 yaşındaki E.K., evde oyuncaklarıyla oynadığı sırada soluk borusuna yabancı cisim kaçtı. Küçük çocuğu yerde hareketsiz halde bulan ailesi durumu fark ederek müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Minik çocuğun cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. E.K., mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.