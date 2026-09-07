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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, Artuklu ilçesindeki Midyat Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan veya hayatını kaybeden olmadı.

OLAY YERİNE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Maddi hasarla sonuçlanan kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.