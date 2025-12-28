Mardin'de gençlerin kavgası kanlı bitti. İki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaralanan Kanıvar Gözen ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptılar.

Gözen yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıld