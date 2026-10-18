Sanayi Mahallesi’nde adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mardin'de husumet kavgası meydan savaşına döndü: Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı.

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Mardin'de husumet kavgası meydan savaşına döndü: Çok sayıda yaralı var - Resim : 3

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.