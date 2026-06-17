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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mardin’de düğünde havaya açılan ateş faciaya dönüştü. Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, evinin balkonunda oturan 77 yaşındaki Hedla Çin, isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, 15 Haziran’da Mezopotamya Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sırasında kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

Ağır yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Hedla Çin, işlemlerin ardından Kızıltepe’de toprağa verildi.

Olayla ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 2 kişi ise “olası kastla öldürme” ve “vahim nitelikte silah kullanma” suçlarından tutuklandı.