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Kaynak: İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, damda uyuyan 12 yaşındaki Suriye uyruklu Asmin A.'nın karın bölgesine yorgun mermi isabet etti. Durumu fark eden ailesinin yaptığı ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR!

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Asmin, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Jandarma ekipleri, yorgun merminin ateşlendiği silahı ve şüpheliyi belirlemek için inceleme başlattı.