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YÜZLERCE HEDİYE DAĞITILDI, FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Faaliyetler kapsamında çocuk ve gençlere toplam 400 hediye dağıtılırken, çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasında 450 fidan dikildi.

Projeyle hem doğaya katkı sağlanması hem de gençlerin çevre duyarlılığının artırılması amaçlandı.

CAMİDE YENİLEME VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde caminin mihrabı yenilenirken, bahçe düzenlemesi yapıldı. Ayrıca boya, bakım ve temizlik çalışmalarıyla cami daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE SOSYAL ETKİNLİKLER

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sinema geceleri ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Gerçekleştirilen faaliyetlerle çocukların camiyle bağlarının güçlendirilmesi ve sosyal ortamlarda bir araya gelmeleri hedeflendi.

"CAMİ HAYATIN MERKEZİ OLSUN" ANLAYIŞI

Cami imam hatibi tarafından yürütülen çalışmaların yalnızca dini hizmetlerle sınırlı kalmadığı, gençlik çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projelerini de kapsadığı belirtildi.

Projeler sayesinde Boztepe Mahallesi 2. Cami'nin, çocukların ve gençlerin manevi gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yönlerden de desteklendiği bir buluşma noktası haline gelmesi amaçlanıyor.