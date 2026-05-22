Mardin’de yaşayan 60 yaşındaki L.Y. isimli hastaya, ileri düzey bronkoskopik yöntemlerden biri olan EBUS yöntemi uygulandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanları Doç. Dr. Barış Çil ve Doç. Dr. Mehmet Kabak tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından, hasta L.Y. konforlu bir süreç geçirerek aynı gün içinde taburcu edildi.

EBUS YÖNTEMİ NEDİR, HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?

Gelişmiş bir teknolojik altyapı gerektiren EBUS işlemi, bronş sisteminin ultrasonografi eşliğinde detaylı olarak görüntülenmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde, akciğer çevresindeki patolojik lenf bezlerinden güvenli ve konforlu bir şekilde doku örneği alınabiliyor. Alınan numuneler patolojik incelemeye gönderilerek hastaların tanı ve tedavi süreçleri hızlıca planlanıyor.

EBUS'UN KULLANILDIĞI TEMEL ALANLAR

Akciğer kanserinin tanısı, evrelemesi, tedavi planlaması ve takibi, Sarkoidoz ve tüberküloz (verem) teşhisi, Lenfoma ve lenf bezlerini tutan diğer hastalıkların tanısı

"BAŞKA İLLERE SEVK İHTİYACI AZALACAK"

Kentte ilk kez gerçekleştirilen işleme dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Çil, bu gelişmenin Mardin halkı için büyük bir kolaylık sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Göğüs hastalıkları açısından önemli bir gün yaşıyoruz. İlk kez Mardin’de Endobronşiyal Ultrasonografi yani kısa adıyla EBUS işlemi gerçekleştirildi. Bu hizmetin ilimizde uygulanmaya başlanması, hastalarımızın başka illere sevk edilme ihtiyacını azaltacak ve tanı süreçlerini hızlandıracaktır. Sürece katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza, hekimlerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Başhekimimize teşekkür ediyoruz."

Sağlığına kavuşan 60 yaşındaki L.Y. ise operasyonu gerçekleştiren doktorlara, hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.