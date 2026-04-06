Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüsün bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Türkmenler Geçidi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 AFF 363 plakalı minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.