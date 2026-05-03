Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.