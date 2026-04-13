Mardin Süper Amatör Küme'de oynanan Kızıltepe 47 Spor-Derikspor karşılaşmasında rakibinin yüzüne tekme atan futbolcu tutuklandı.
GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Kızıltepe İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada Derikspor, Cihan Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda kazanılan penaltıyı gole çeviren Beşir Dağlık, takımını 2-0 öne taşıdı. Ancak gol sevinci sırasında yaşananlar maça damga vurdu.
TEKMEYLE YARALADI
Golün ardından Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, Deriksporlu Yusuf Çiftçi’ye önce dizine müdahalede bulundu. Yere düşen futbolcuya bu kez başına tekme atarak saldırdı. Hakem İbrahim Aksoy, Korul’u doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aldığı darbe sonrası yaralanan Yusuf Çiftçi, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde oyuncunun elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.
TUTUKLAMA KARARI
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Korul gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen futbolcu, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.