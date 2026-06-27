Kaynak: DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ülker Mahallesi Bağlıca Mezrası'nda saman balyası, Harmandüzü Mahallesi'nde ot ve bahçe, Elbeyli Mahallesi'nde anız ile sulama boruları, Dikmen Mahallesi ile Büyükboğaziye ve Taşlıca mahallelerinde anız yangını çıktı. Artuklu ilçesine bağlı Boztepe ve Kumlu mahallelerinde de anız yangını meydana geldi.

YÜZLERCE DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öğleden sonra başlayan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangınlar kontrol altına alınarak söndürülürken, yüzlerce dönüm alanın zarar gördüğü ifade edildi. Yangınların çıkış nedenlerinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.