Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de yaklaşık 6 kilogram kaçak salep orkidesi yumrusu ele geçirdi.

Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Ekipler tarafından kolluk kuvvetleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, iki farklı noktada doğadan izinsiz toplanmış yaklaşık 6 kilogram salep orkidesi yumrusu ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"El konulan yumrular, yeniden doğal yaşam alanlarına ekilmeye başlandı. Nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerini izinsiz toplayan iki kişiye, kişi başı 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı. Doğal mirasımızı korumaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor."