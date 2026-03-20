Mardin'in Midyat ilçesi merkez Akçakaya Mahallesi’nde gece saatlerinde feci bir olay meydana geldi. Günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından anne ve oğlunun yaşadığı 2 katlı eski evin bir bölümü büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu olaydan yara almadan kurtuldu. Evin eski olduğu ve yapısal ömrünü tamamladığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’de 2 katlı evin bir bölümü çöktü
Kaynak: DHA
