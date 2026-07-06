Kaynak: ANKA

Mardin’de Dicle Elektrik’e ait olan elektrik panolarından yaklaşık 2 binine yetkisiz müdahale yapıldığı tespit edildi. Saha çalışmaları kapsamında zarar gören panolar onarılarak yeniden güvenli hale getirilirken, kullanılamayacak duruma gelen panolar ise yenileriyle değiştirildi.

Dicle Elektrik, özellikle tüketimin üst seviyelere çıktığı yaz ve kış dönemlerinde elektrik şebekesine yapılan yetkisiz müdahalelere karşı saha denetimlerini artırdı. Başta kaçak elektrik kullanımı olmak üzere farklı gerekçelerle şebeke unsurlarına yapılan müdahalelerin hem enerji arz güvenliğini hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çeken şirket, Mardin genelinde geniş kapsamlı bir kontrol çalışması gerçekleştirdi.

YENİLERİYLE DEĞİŞTİRİLDİ

Dicle Elektrik ekipleri, Mardin’in Artuklu, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Derik, Dargeçit, Mazıdağı, Savur, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde bulunan toplam 8 bin 397 elektrik panosunu tek tek kontrol etti. Yapılan incelemelerde yaklaşık 2 bin panoya yetkisiz kişilerce müdahale edildiği tespit edildi. Kapağı kırılan, sigortalarıyla oynanan, bağlantı noktalarına müdahale edilen ve güvenlik riski oluşturan panolar onarılarak yeniden güvenli hale getirildi. Müdahaleler nedeniyle kullanılamayacak duruma gelen elektrik panoları ise yenileriyle değiştirildi.

'ŞEBEKE UNSURLARI KAMU MALIDIR'

Dicle Elektrik yetkilileri, elektrik panolarına her ne sebeple olursa olsun izinsiz müdahale edilmesinin hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de kamu malına zarar verme suçunu doğurduğunu belirterek, "Yetkisiz müdahalede bulunanlar hakkında ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçundan ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için elektrik şebekesine yalnızca yetkili ekiplerin müdahale etmesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

AYNI PANO DEFALARCA KIRILDI

Saha çalışmaları, elektrik panolarına yönelik yetkisiz müdahalelerin en yoğun yaşandığı ilçenin Kızıltepe olduğunu ortaya koydu. Kızıltepe’de 939 panoya müdahale edildiği belirlenirken, bu tür müdahalelerin yalnızca dağıtım hizmetinin kalitesini olumsuz etkilemediği, aynı zamanda arıza, yangın, elektrik çarpması ve uzun süreli kesinti gibi ciddi sonuçlara yol açabileceği de tekrar hatırlatıldı.

Yetkisiz müdahalelerin sahadaki boyutunu ortaya koyan örneklerden biri de geçen haftalarda Derik ilçesine bağlı kırsal Cevizpınar Mahallesi’nde yaşanmıştı. Daha önce defalarca onarılarak güvenli hale getirilen bir elektrik panosunun, kaçak elektrik kullanmak isteyen kişiler tarafından 5’inci kez kırıldığı belirlenmişti. Panodan çevredeki bazı mesken ve iş yerlerine kaçak harici hat çekildiği tespit edilirken, söz konusu pano ekipler tarafından bir kez daha onarılmıştı.