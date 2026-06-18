Mardin ovasında amansız hasat: Çiftçilerin yüzü güldü

Verimli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter ise "Mardin Ovamızda 3 milyon dönüm hububat ve bakliyata elverişli tarım ürünlerinin tamamı ekilmiş durumdadır. Hasat yaklaşık bir haftadır sürüyor. Şu anda buğday, arpa hasadı yapılmaktadır ve biçerdöverler tarladadır. Bu sene inşallah güzel bir verim elde edeceğiz.