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Kaynak: İHA

Olay, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tandoğan Caddesi üzerinde yer alan tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde duran 73 KA 243 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alevler yükselmeye başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Kamyondan yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Emniyet güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer araçlara sıçramasını önlemek adına yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin zamanında ve etkili müdahalesiyle yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yapılan ilk incelemelerde, yangının çıktığı kamyonun ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ve itfaiye ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.