Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Mardin durağı, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlere kapılarını açıyor.

Dokuz gün sürecek olan festival; açık hava müzesi niteliğindeki kentin binlerce yıllık tarihini, taş mimarisini ve çok kültürlü yapısını sanatın farklı disiplinleriyle bir araya getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Mardin'in hoşgörü ve bir arada yaşama mirasını evrensel sanat diliyle daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonu doğrultusunda hazırlanan program, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin bir içerik sunuyor.

MEZOPOTAMYA’NIN GASTRONOMİ MİRASI VE LEZZET NOKTALARI

BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek gastronomi etkinlikleri, Mardin'in köklü sofra geleneğini vitrine çıkarıyor. İki Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak ile Michelin Rehberi’nde yer alan Ömür Akkor, Erşan Yılmaz, Ramazan Çakmak, Selen Mağzalcıoğlu, Gökhan Ali Çamkerten ve Asuman Kerkez festivalin konuk şefleri olarak kentin mutfak kültürünü yerinde deneyimleyecek. Festival kapsamında belirlenen 30’dan fazla Lezzet Noktası'nda, esnaf lokantalarından konak restoranlarına uzanan geniş bir yelpazede kaburga dolması, erik yahnisi, dobo, sembusek, ikbebet, irok ve kibe gibi imza yemekler sunulacak. Yemeğin ardından ise kiliçe, Süryani çöreği, harire ve kahiye gibi kentin çok kültürlü yapısını yansıtan geleneksel tatlılar ziyaretçilerle buluşacak.

AÇIK HAVADA KESİNTİSİZ MÜZİK ŞÖLENİ

Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı, dokuz gün boyunca Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının dev ücretsiz konserlerine sahne olacak. Demet Akalın, Serkan Kaya, Ceza, Sefo, Poizi, Simge, Kıraç, Mert Demir ve Fatma Turgut festival akşamlarında Mardinlilerle buluşacak. Ayrıca Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek özel konserde; askeri marşlardan caz ve klasik Batı müziğine, sevda ve kahramanlık temalı Anadolu ezgilerine kadar geniş bir repertuvar icra edecek.

TARİHİ MEKÂNLARDA SANAT VE KÜLTÜR SERGİLERİ

Şehrin tarihi dokusu, festival boyunca özel sergilere ve gösterimlere ev sahipliği yapacak. Mardin Müzesi’nde açılacak "Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri" sergisiyle; Haremeyn’e gönderilen surre keseleri, Kâbe örtüsü parçaları ve padişahların hüsn-i hat eserleri sergilenecek. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'nde, kuşaktan kuşağa aktarılan zanaatların işlendiği "Yaşayan Miras: Mardin" sergisi ile Bolu Nilgün Tanrıkulu Sanat Merkezi’nin hazırladığı tezhip ve minyatür karma sergisi sanatseverleri ağırlayacak. Aynı galeride ustaların hikâyelerini anlatan kısa film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, El Cezeri, geleneksel mozaikler ve Mohaç gibi temaların yer aldığı özel bir pul sergisini ziyaretçilere sunacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER VE FOTOMARATON

Festival, çocukların ve gençlerin hem eğlenip hem de kültürel mirası öğrenmesi için çeşitli programlar barındırıyor. 15 Temmuz Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü; şişme oyun parkurları, panayır çadırları, dijital oyunlar, yaratıcı atölyeler ve çocukların sahne alabildiği "Karaoke Karavan" etkinlikleriyle renklenecek. Mardin İl Halk Kütüphanesi’nde satranç, zekâ oyunları, sokak oyunları ve masal dinletileri düzenlenirken, Mardin Müzesi’nde çocuklara yönelik "Kültür Koruyucuları" farkındalık programı hayata geçirilecek. Açılış günü Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak "FotoMaraton Mardin" ve "FotoMaraton Çocuk" etkinlikleri ise amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile çocukları, kentin tarihi taş sokaklarını kendi objektiflerinden ölümsüzleştirmeye davet edecek.

Detaylı festival takvimine ve etkinlik saatlerine kulturyolufestivali.com adresi üzerinden veya Instagram'daki @turkiye_kulturyolu resmi hesabından ulaşılabilmektedir.