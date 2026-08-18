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Kaynak: İHA

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Şehidiye Mahallesi'nde yer alan tek katlı müstakil bir ikamette, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi.

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, adrese kısa sürede itfaiye ve emniyet güçleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye görevlilerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının bildirilmediği olayda, ikamette ciddi oranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış kaynağının tespiti için emniyet birimlerince başlatılan tahkikat devam ediyor.