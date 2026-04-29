Kaza, Artuklu ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 38 BF 321 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Araç içerisinde sıkışan veya yaralanan vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi.