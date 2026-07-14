Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan ilk etap kampını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekibin, verilen üç günlük aranın ardından dün Abant'ta yeniden bir araya gelerek hazırlıklarına kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Mardin 1969'da ikinci kampı başladı - Resim : 1

Kırmızı-lacivertli ekibin 23 Temmuz'a kadar Abant'taki ikinci etap kampını sürdüreceği kaydedildi.

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Takımın, verilecek aranın ardından 27 Temmuz'da sezon hazırlıklarının son bölümüne başlayacağı vurgulanan açıklamada, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maça kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdüreceği ifade edildi.