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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Haziran'da Bolu'nun Gerede ilçesinde başlayan ilk etap kampını tamamlayan kırmızı-lacivertli ekibin, verilen üç günlük aranın ardından dün Abant'ta yeniden bir araya gelerek hazırlıklarına kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Kırmızı-lacivertli ekibin 23 Temmuz'a kadar Abant'taki ikinci etap kampını sürdüreceği kaydedildi.

Takımın, verilecek aranın ardından 27 Temmuz'da sezon hazırlıklarının son bölümüne başlayacağı vurgulanan açıklamada, kırmızı-lacivertli ekibin ligin ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile yapacağı maça kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdüreceği ifade edildi.