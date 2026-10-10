Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki İbrahim Yazıcı Stadı'nda teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
SON ANTRENMAN BURSA'DA YAPILDI
Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-lacivertliler, idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Hazırlıklarını tamamlayan Mardin 1969 Spor, maç saatini beklemeye başladı.
Bursaspor ile Mardin 1969 Spor, yarın saat 19.00'da Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.