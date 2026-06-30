Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Emre Taşdemir’in sahip olduğu tecrübe, karakter özellikleri ve oyun içi kalitesiyle takımın sezon hedeflerine önemli katkı sunacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.— Mardin 1969 Spor (@mardinsporsk) June 30, 2026
Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Emre Taşdemir'e kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı… pic.twitter.com/EIwf4e1G9L