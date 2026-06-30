Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Emre Taşdemir’in sahip olduğu tecrübe, karakter özellikleri ve oyun içi kalitesiyle takımın sezon hedeflerine önemli katkı sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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