Sezon başında 7,5 milyon euro bedelle PSG’den transfer edilen Marco Asensio, Fenerbahçe’de sergilediği performansla Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Sezonun ilk yarısında futbolseverleri kendisine hayran bırakan İspanyol yıldız, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin de dikkatini çekti. Daha önce Real Madrid forması da giyen Asensio, İspanyol devinde çıktığı 286 maçta 61 gol atıp 32 asist yaptı. Yedi sezon Real Madrid’de oynayan tecrübeli orta saha, 2023-24 sezonu başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG’ye transfer olmuştu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında PSG’den bonservisiyle kadroya katılan Asensio, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 9 gol atıp 5 asist yaparak 14 gole doğrudan katkı yaptı ve gösterdiği performansla ön plana çıkmayı başardı.

TEKNİK HEYETİN RAPORU

Takıma kolay adapte olan ve performansını üst seviyeye çeken İspanyol yıldız, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi haline geldi. Transfer söylentilerinin ardından Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco da Asensio'nun takım için önemine vurgu yaparak, takımın hedefleri doğrultusunda Asensio'ya ihtiyacı olduğunu ve takımda kalması gerektiğini vurguladı.

YÖNETİMİN TAVRI NET!

Atletico Madrid’in yanı sıra Villarreal ve Milan’ın da transfer listesinde yer alan Marco Asensio’yu Fenerbahçe yönetimi satmayı düşünmüyor. Sarı-lacivertli yönetim, Asensio için yüksek bir bonservis teklifi gelse dahi yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.