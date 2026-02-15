Yeniçağ Gazetesi
Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor...

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor...

Süper Lig'de oynanan derbi maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Müsabakaya damga vuran Asensio da dikkatleri çekti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 1

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 2

Marco Asensio, Trabzonspor karşısında 3-2 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle maçın kahramanlarından biri oldu.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 3

Fenerbahçe'de 29 maçta süre bulan İspanyol yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı; böylece de kariyer rekorunu kırmış oldu. Gösterdiği performansla Türk yorumcuların da beğenisini kazanan Asensio'yu ispanyol basını da övdü.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 4

Fenerbahçe'de oldukça bir oyun ortaya koyan Asensio, sarı-lacivertlilerdeki performansıyla yeniden İspanya Milli Takımı'na gitmek ve Dünya Kupası'nda yer almak istiyor.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 5

Asensio'nun Fenerbahçe'deki performansı, dikkatleri çekti. Trabzonspor maçı sonrası Asensio'nun yaptıkları, İspanya'da da gündem oldu.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 6

Marca gazetesi, "Fenerbahçe, Asensio ile çılgına döndü” başlığıyla verdiği haberinde İspanyol yıldızın bu sezonki başarısına değindi. Sarı laciverli takımın 10 yıldan fazla süren şampiyonluk hasretine de vurgu yapılan haberde, "Marco Asensio'nun attığı gol ve yaptığı asist, Trabzonspor karşısında geri dönüşün (2-3) anahtarı oldu. İspanyol oyuncu inanılmaz bir formda ve Trabzonspor'a karşı attığı gol ve yaptığı asistle birlikte bu sezon 18 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe on yıldan fazla bir süredir ilk kez şampiyonluğu kazanırsa, Asensio tarihe adını yazdıracak." ifadelerine yer verildi.

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 7

Mundo Deportivo gazetesindeki haberde ise Asensio'nun İspanyol Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na katılma ihtimali masaya yatırıldı ve “Asensio, Dünya Kupası'nda İspanya'yı savunmaya kararlı: Onana'nın şaşkın bakışları altında gol ve asist yaptı.” başlığının ardından şu yorum yapıldı:

"Asensio, Fenerbahçe ile rüya gibi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Fenerbahçe maçlarını izlemek, Marco Asensio'nun zirve performansını izlemekle eş anlamlı . 30 yaşında, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra inişli çıkışlı bir performans sergilediği birkaç sezonun ardından , Türk futbolunun tutkusu Balear Adaları'ndan gelen bu oyuncunun en iyi performansını ortaya çıkardı. Dünya Kupası yılı ve herkes kadroya girme şansını en üst düzeye çıkarmaya çalışıyor. Uzun süredir kadroya çağrılmasa da, sol ayağındaki yeteneği herkes biliyor. Ve eğer şu anda bu kadar iyi formdaysa... neden olmasın?"

Ne yaptın sen Asensio? Herkes İspanyol'u konuşuyor... - Resim: 8

AS'ta Asensio'nun attığı golden sonra yaptığı matador sevincine dikkat çekildi ve “90 milyon Türk şaşkına döndü ve tamamen afalladı: Asensio'nun 'tipik İspanyol' kutlaması inanılmazdı” başlığı kullanıldı. Haberde "Marco Asensio Fenerbahçe'ye 3-2'lik galibiyeti getiren golü attı ve bu gol sevincini, Türkiye'de açıklamak zorunda kalacağı kesin olan bir hareketle anmaya karar verdi." yorumu yapıldı.

8 8
