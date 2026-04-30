Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı eski stoper Marcelo Guedes, İstanbul’da katıldığı etkinliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli isim hem şehir hem de siyah-beyazlı kulüp hakkında değerlendirmeler yaptı.

'İSTANBUL’DA HARİKA BİR ZAMAN GEÇİRDİM'

İstanbul’daki ziyaretinden memnun ayrıldığını dile getiren Marcelo Guedes, taraftarlara teşekkür ederek, “Tüm taraftarlara çok teşekkür ettiğimi söylemek istiyorum. Burada, İstanbul’da harika bir zaman geçirdim. Ayrıca davet için de teşekkür ediyorum. Burada herkesle bir araya gelmek büyük bir zevkti” dedi.

Türk insanına da ayrı bir parantez açan Brezilyalı isim, “Harika insanlar. Çok iyiler, çok iyi kalpliler gerçekten. Benim için Türkiye’ye geri gelmek büyük bir zevk” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN ŞAMPİYONLUK TEMENNİSİ

Beşiktaş’ın mevcut durumuna da değinen Marcelo Guedes, yeni sezon için umutlu konuştu.

Siyah-beyazlıların daha güçlü bir başlangıç yapması gerektiğini vurgulayan tecrübeli isim, “Umarım sezonu iyi bir noktada bitirirler ve önümüzdeki yıl Süper Lig'i kazanmak için yeni sezona iyi bir enerjiyle başlarlar. Dilerim ki bu gerçekleşir. Ben de takip ediyor olacağım” şeklinde konuştu.