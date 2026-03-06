Maraş otu masum değil: 8 Paket sigaraya bedel: Yüksek nikotinle kanseri tetikliyor

MARAŞ OTU NEDİR?

Sağlığa zararlarıyla bilinen sigaranın bir alternatifi olarak kullanılan Maraş otu, dumansız bir tütündür. Pek çok kişi sigarayı bırakmak ya da diş ağrısını dindirmek için Maraş otu kullansa da bir süre sonra bu ot bağımlı hale getirebiliyor. Maraş otu sigara kağıdı arasına sarılmak ya da küçük bir miktar dudak ve diş eti arasına konularak kullanılıyor ve kullanımı bittikten sonra tükürülerek dışarıya atılıyor.