Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25-27 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen ihalelerde, 113 sahadan 65’i alıcı buldu. Toplamda 72 bin 514,82 hektarlık alan maden şirketlerine devredildi.

Evrensel'den Özer Akdemir'in haberine göre ihaleler Adana’dan Artvin’e kadar birçok ili kapsarken, satışların alfabetik sıraya göre gerçekleştirildiği belirtildi.

Devredilen toplam alanın büyüklüğü, Yalova’nın yüz ölçümüne yakın bir seviyeye ulaştı.

SATIŞLAR SÜRERSE BÜYÜKLÜK KOCAELİ'NE ULAŞACAK

İhale sürecinin aynı hızla devam etmesi halinde toplamda 315 bin hektarlık bir alanın madencilik faaliyetlerine açılabileceği ifade ediliyor. Bu büyüklük, yaklaşık Kocaeli ilinin yüz ölçümüne denk geliyor.

Satışların önemli bir kısmının Balıkesir’de yoğunlaştığı dikkat çekti.

İhaleye çıkarılan sahalar ağırlıklı olarak II-B ve IV. grup madenleri kapsıyor. IV. grup madenler altın, gümüş ve bakır gibi metalik kaynakları içerirken, II-B grubu mermer, traverten ve granit gibi dekoratif taşlara yönelik ruhsatları kapsıyor.

Bazı sahalar için verilen tekliflerin 100 milyon liranın üzerine çıktığı, özellikle Balıkesir ve Bilecik’teki ihalelerde yüksek bedellerin dikkat çektiği aktarıldı.

BALIKESİR İLK SIRADA

İller bazında en fazla ruhsat ve alan devri Balıkesir’de gerçekleşti. Kentte 28 ruhsatla 36 bin 386 hektarlık alan madenciliğe açıldı.

Antalya’da 10 ruhsatla 888 hektar, Artvin’de 5 ruhsatla 9 bin 571 hektar, Ankara’da 5 ruhsatla 6 bin 451 hektar ve Amasya’da 4 ruhsatla 4 bin hektarlık alan ihale edildi. Diğer illerde de binlerce hektarlık sahalar şirketlere devredildi.

İhale sürecini takip eden çevre örgütleri, satışlara karşı tepki gösterdi. Polen Ekoloji Kolektifi’nden Levent Büyükbozkırlı, doğa üzerindeki etkiler nedeniyle ihalelere karşı hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu.

ŞİRKETLER YENİ SAHALARA YÖNELDİ

İhalelerde çok sayıda maden şirketi yeni ruhsatların sahibi oldu. Altın arama faaliyetlerinden mermer ocaklarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin çeşitli illerde hak kazandığı belirtildi.

Öte yandan ihalelerin Bursa ve Çanakkale’de devam edeceği bildirildi.