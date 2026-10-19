Kaynak: İHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bina yıkımının ardından ortaya çıkan görüntü görenleri şaşırttı.

Ekiplerin binayı yıkmasının ardından üçüncü kat seviyesinde bulunan bir klozet yerinde kaldı. Yan binanın dış cephesinde asılı duruyormuş gibi görünen klozet, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Havadan dronla da görüntülenen klozetin fotoğraf ve videoları sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Yıkım alanından geçen birçok kişi de cep telefonlarıyla görüntü çekti.

Mahalle sakinlerinden Hasan Aktaş ise gördüğü manzarayı şöyle anlattı:

"Bina birkaç gün önce yıkıldı. Sosyal medyada da sürekli karşımıza çıkıyor, çok fazla paylaşım var. Enteresan yorumlar yapılıyor. Sanırım kepçe operatörü arkadaşımızın mizah anlayışı bu. Yoksa isteseydi koskoca binayı yıktı, onu da oradan rahatlıkla alırdı. Çok ilginç ve komik yorumlar var. İnsanların inanılmaz derecede dikkatini çekiyor, gören herkes telefonunu çıkarıp fotoğraf ve video çekiyor."