Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kızıksa Mahallesi'ndeki mera alanından yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yönlendirildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye görevlileri, yayılma eğilimi gösteren alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, çevre arazilere sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Toplamda 25 dönümlük bir alanı etkileyen ot yangınının ardından, bölgede soğutma mesaisi yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla yetkililer tarafından bir inceleme başlatıldı.