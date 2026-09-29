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Kaynak: İHA

Sonbahar döneminde yağışların artmasıyla doğada kendiliğinden yetişen mantarlara ilişkin uyarı yapan Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Mantarların zehirli olup olmadığının yalnızca dış görünüşlerine bakılarak belirlenemeyeceği belirtilen açıklamada, renk ve kokunun da güvenilir bir ölçüt olmadığı ifade edildi. Açıklamada, yenilebilir mantarlarla zehirli türlerin birbirine oldukça benzeyebildiği vurgulandı.

Vatandaşlara doğadan topladıkları ve türünden emin olmadıkları mantarları tüketmemeleri çağrısında bulunulan açıklamada, kaynağı bilinmeyen mantarların toplanmaması gerektiği belirtildi. Doğadan elde edilen mantarların, uzman görüşü alınmadan tüketilmesinin ciddi ve geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedildi.

Mantar tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini belirten yetkililer, sağlığın riske edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. İl Müdürlüğü ayrıca kültür mantarlarının güvenle tüketilebileceğini, doğada yetişen mantarlar konusunda ise yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini bildirdi.